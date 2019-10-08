潘政琮專訪》第一次約會 相揪看軍艦

潘政琮（右）與妻子林盈君（左）。（記者林正堃攝）

前言：高球好手潘政琮今年4月在PGA傳承盃錦標賽封王，成為暌違32年後首位在美巡賽奪冠的台灣球員，季後他與妻子林盈君接受本報專訪，暢談他的高球故事。

記者粘藐云／專訪

自高中開始赴美唸書、打球，培養出潘政琮絕佳的時間管理能力，如何在高壓的生活環境中取得平衡？小潘透露，自己最愛看電影，尤其是歷史、傳記類，能讓他偶爾脫離現實生活，好好放鬆一下。

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愛看歷史、傳記電影紓壓

潘政琮說，大學時並未因選手身分而在學業上有什麼特殊「優待」，加上一天有一半時間用在訓練上，只剩半天可以唸書，讓他練就很好的時間管理能力，成為職業球員後，能在奔波的賽季中有很好的行程規劃。

職業選手生活忙碌，潘政琮選擇看電影紓壓，最喜歡歷史或真人故事改編的電影，「我很愛世界大戰的電影，因為喜歡戰機，也對軍事的東西很有興趣。」

妻子林盈君爆料，兩人第一次約會就是去看航空母艦，「那時小潘剛好在附近比賽，我們就去聖地牙哥的海軍基地走走，之後去夏威夷還去了珍珠港。」

打造文藝氣質 愛妻認輸

林盈君笑說，曾嘗試帶小潘去博物館或美術館走走，想陶冶他的藝術氣質，「不過他是那種，我在車上放古典樂會睡著的人，還是陪伴他做他有興趣的事情就好。」

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