潘政琮專訪》投入青少年培訓 回饋台灣栽培

潘政琮（右）親自示範單手的短桿訓練。（本報資料照）

前言：高球好手潘政琮今年4月在PGA傳承盃錦標賽封王，成為暌違32年後首位在美巡賽奪冠的台灣球員，季後他與妻子林盈君接受本報專訪，暢談他的高球故事。

記者粘藐云／專訪

逐漸在國際高壇站穩腳步的潘政琮，一路走來獲得外界不少幫助，讓他下定決心有能力後更要懂得回饋；因此，他從2015年起舉行分享會，接著成立訓練營及冠名的賽事，盼幫助更多熱愛高球的孩子。

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心懷感激 助後進築夢

潘政琮2015年剛轉職業時，曾返台舉辦分享會，並邀請50位選手、50位家長參與；後來在PGA打出成績，獲得更多資源，去年、前年都舉辦菁英訓練營，今年4月在美國舉辦AJGA潘政琮青少年高球錦標賽，盼讓更多選手獲益。小潘以小將林銓泰為例，原本不打算唸大學的他，參與訓練營及比賽後，發現高球的世界還很大，也願意跨出那一步，並在兩個月內申請到美國的大學，將成為小潘的學弟。

潘政琮接受本報專訪。（記者陳志曲攝）

投入青少年培訓，妻子林盈君也是推手之一，她認為，生活因高爾夫變得很不一樣，抱持感恩的心態，希望多為台灣高壇付出。回憶小潘在傳承盃奪冠時，她正在美國的另一地，為丈夫打理青少年賽事，她說：「當時正在頒獎，全場都在刷手機關注小潘的比賽，他奪冠剎那，大家一起慶祝，氛圍是很迷人的。」後來常收到小選手的回饋，相當感動，甚至比小潘拿冠軍還開心。

籲小球員別放棄學業

在國際舞台打滾多年，潘政琮和林盈君都認為，台灣得更重視小選手的教育，「孩子在打球之餘，一樣要繼續讀書，不能放棄學業。正常地去學校，並在正常環境下成長，而非把所有時間耗在球場，這樣他們很快會對這項運動失去興趣，離開球場後也沒其他生活能力。」

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