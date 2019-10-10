道奇國民G5生死戰 畢爾勒碰最強小史

道奇G5先發派出畢爾勒。（資料照，今日美國）

〔記者龔乃玠／綜合報導〕例行賽狂掃106勝的道奇隊，今早將和國民隊進行國聯分區驟死戰，兩大先發支柱畢爾勒、克蕭將聯手強碰「季後賽戰神」史崔斯柏格，道奇總教練羅伯斯說，「對兩隊都是非贏不可的比賽。」

國民G5先發派出史崔斯柏格。（資料照，法新社）

道奇被看好是奪冠熱門，如今卻被國民隊逼至第5戰，重演2016年國聯分區賽的激烈戰況，當時道奇靠克蕭緊急救援0.2局，才驚險擊退國民晉級。然而，今年戰況更加險峻，他們將對上季後賽擁有神鬼數據的小史。

小史在季後賽防禦率僅0.64，為史上至少25局先發投手中最低，4場先發更有3場飆雙位數三振，包括5日第2戰壓制道奇的6局好投。他說不停訓練就是為了在大場面先發，「和最強對手決勝負感覺很好」。

薛哲前天苦撐109球，他坦言無法想像第5戰還能上場。因此，對牛棚像紙糊的國民來說，理想劇本是小史撐滿7局，再交由杜利托和終結者哈德森收尾。相反地，道奇教頭羅伯斯說，將讓克蕭在某些時機，接在先發畢爾勒之後登板。

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畢爾勒在首戰先發6局飆8K無失分，他說不擔心國民打者從前次失敗經驗中，找到突破的方法，「如果你把壓力往正確的方向去想，投起球來會更加有趣。」

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