李智凱「銀」了！世錦賽連續奪牌台灣第一人

蕭佑然首闖世錦賽鞍馬決賽就順利完成項目，排名第7。（路透）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕台灣「鞍馬王子」李智凱昨在2019年斯圖加特世界錦標賽男子決賽以15.433分的高分奪銀，改寫去年銅牌紀錄，也成為台灣首位連兩屆世錦賽奪牌的高手；台灣另一奪牌希望唐嘉鴻今晚將於單槓決賽登場，力拚站上頒獎台。

李智凱在體操世錦賽鞍馬項目拿下銀牌。（法新社）

湯瑪士迴旋 驚艷全場

李智凱在鞍馬項目表現亮眼，國際賽成績有目共睹，已拿下2面世大運金牌、亞運金牌及世界盃巡迴賽3金、3銀，上屆杜哈世錦賽鍍銅，已替台灣奪下25年來首面世錦賽獎牌。

歷經大場面洗禮的李智凱，今年表現更上層樓，他在鞍馬資格賽難度起評分6.200分、執行分8.766分，總分14.966分排名第3晉級決賽，昨他再祭出拿手絕活，以流暢的「湯瑪士迴旋」吸引眾人目光，整套動作一氣呵成，當他完美落地後高舉雙手，現場觀眾也爆出熱烈歡呼聲，以難度分6.500分、執行分8.933分，總分拿到15.433分。

上屆奪得銀牌的英國名將惠特洛克，資格賽難度6.900分，以總分15.266分技壓群雄，昨決賽提高難度分至7.000分、執行分8.500分，以總分15.500分稱王。

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19歲小將蕭佑然在資格賽難度起評分為6.000分、執行分8.683分，14.683分讓他以第6名晉級，世錦賽決賽初體驗壓軸登場，難度分不變，執行分提升至8.733分，最終總分14.733分，排名第7。

唐嘉鴻今單槓拚獎牌

至於去年首闖單槓決賽獲第5名的唐嘉鴻，今年將單槓成套動作練得更加純熟，本屆資格賽以難度起評分6.200分，執行分拿到8.733分技壓群雄，他今天將在晚間10點05分的決賽登場，力拚個人世錦賽首面獎牌。

另一方面，美國「黑珍珠」拜爾絲在女子跳馬決賽以總分15.399分奪金，收下生涯第23面世錦賽獎牌，已追平白俄羅斯男子選手謝爾博紀錄，本屆她還有高低槓、平衡木及地板等決賽，有望寫下新障礙。

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