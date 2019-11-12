12強賽》台墨都3安 我們輸在心態？

胡金龍敲安。（特派特派記者林正堃攝）

〔特派記者倪婉君／日本千葉報導〕台灣隊昨和墨西哥的安打數都是3支，就是缺少臨門一腳；針對這個攻擊「心結」，總教練洪一中表示回去要從心態方面著手，和球員研究一下。

王柏融也有1安演出。（特派記者林正堃攝）

郭嚴文敲安。（特派記者林正堃攝）

台灣隊預賽3戰的團隊打擊率僅2成08，得點圈打擊率更只有1成58，尤其7日對日本留下11次殘壘，更凸顯缺少關鍵一擊的罩門。到了昨役複賽首戰對墨西哥，這個問題仍未見改善，3、4、7局得點圈有人都沒有把握機會。

洪總揪出心結 再修正

日本和墨西哥都是預賽3勝晉級，洪總表示，「在分組能拿到第1，表示他們的投手還滿平均，所以投手這一環是強的，要攻擊他們並不容易。」因此，「這兩場比賽，你要說台灣貧打也可以，要說對方投手很強也可以，我都接受。」

反觀墨西哥只靠3支安打就能贏球，包括5局全壘打及6局連續安打串連，洪總要再和球員研究心態，「雖然不曉得在短時間能否收到成效，但希望些許的改變能得到效果。」

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敲出台灣隊3安的郭嚴文、王柏融和胡金龍，都抱持短期比賽積極進攻的心態，胡金龍說：「每場壓力都很大，大家就把該做的事情做好，結果雖然不如意，但還是要準備下一場。」

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