彰師大真辣「跆」 重新定義高手在民間

蘇柏亞（左）

記者廖聿偉／專題報導

飛夢想慈善協會執行長洪依瑩（中）牽成，南韓跆拳道教練崔真美（右）將到彰師大執教。

圖／記者廖聿偉攝、彰師大提供、資料照

黃鈺仁（左）

彰師大跆拳道隊今年歲末聚餐，特別舉辦首屆彰師大跆拳道頒獎典禮。

彰師大跆拳道隊是目前國內大專院校的霸主，108年全大運才完成男子團體4連霸與女子團體5連霸，陣中更有亞運金牌蘇柏亞、奧運積分世界排名前10的黃鈺仁，兩人皆是2020東京奧運奪牌重點選手。

彰師大每年都會舉辦歲末團聚，分享過去一年的經驗點滴，並展望鼠年的新目標和期許。總教練蘇泰源特別舉辦首屆彰師大跆拳道頒獎典禮，一口氣頒出最佳男、女運動員、最佳新秀、最佳進步獎、最佳學業獎、最佳精神獎等11個獎項，肯定選手豬年的表現，同時也激勵士氣，盼更上層樓。

【她一手打造金牌瓊絲 被挖角來台】

彰師大在鼠年找來超級「秘密武器」助陣，與資歷豐富的南韓教練崔真美簽約，未來將與蘇泰源組成「金牌教練團」，讓彰師大跆拳道隊如虎添翼。

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韓教練崔真美 創造英國奇蹟

崔真美曾在英國國家隊5年，培育出女子57公斤級奧運金牌二連霸的名將瓊絲，並幫助英國成為跆拳道一級強隊，如今她要以專業及經驗帶領台灣選手，期盼能培育出更多奧運金牌。

科技帶入訓練 首重身體修復

蘇泰源表示，「與崔真美共事後，真的嚇了一跳，她有很多前衛觀念，包括分享英國研發的專業APP，結合運動科學團隊與教練的專業知識，只要登入就能清楚每位選手的訓練狀況、特性和身體素質等資訊，並對症下藥，難怪英國跆拳道實力能蒸蒸日上。」

南韓勁敵情資 強調絕不藏私

崔真美對於身體修復相當重視，認為不必要、多餘的訓練，反而有礙於選手發展，應該重質不重量，並引進新思維的訓練。蘇泰源笑說，「聽完崔真美的理念，就知道很有料。」

奧運「奪牌希望」黃鈺仁的天敵李大勛，與蘇柏亞的宿敵河敏雅，都是崔真美在南韓首爾大學的學生。崔真美爆料，「河敏雅曾來拜託我，幫忙破解蘇柏亞的特性；未料蘇柏亞現在卻變成我的學生，緣分真的很奇妙。」

台灣與南韓在運動場是世仇，跆拳道競爭也相當激烈。崔真美說，「之前當英國國家隊教練碰上南韓時，的確有心痛的感覺；台灣與南韓都在亞洲，交手機會更多，但我明白自己的身分，一定會全力幫助彰師大，不會有私心。」

至於是否願意告訴蘇柏亞和黃鈺仁，河敏雅與李大勛的缺點，她笑說，「I am ready !（我已準備好了）」 。

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