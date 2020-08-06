蠻牛憂「疫」 放棄衛冕美網

因武漢肺炎疫情影響，西班牙「蠻牛」納達爾昨宣告放棄衛冕美網。 （路透資料照）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕美國網球公開賽8月31日將在紐約開打，西班牙「蠻牛」納達爾因武漢肺炎疫情影響，昨宣告放棄衛冕，各界認為，目前世界排名第2的他，選擇留在歐洲力拚最拿手的法國公開賽。

大滿貫差1冠 追平費爸

34歲的納達爾曾4度在美網封王，擁有19座大滿貫金盃，與瑞士傳奇費德爾史上最多20冠紀錄只差1座。原定5月25日開戰的法網，因疫情順延至9月27日，與美網只間隔1週，舟車勞頓和時差調整，加上國際旅遊、隔離等防疫限制，包辦12座紅土大滿貫金盃的納達爾，專攻法網相當合理，但他還未表態，僅於推特寫著：「這時我寧可不旅行。當下全球情況非常複雜，病例不斷增加，看來我們仍無法控制。」

除了納達爾，澳洲世界球后芭提、基里奧斯日前也宣布不打美網。由於費爸老早因膝傷休兵，「三巨頭」只剩世界球王喬科維奇參賽，上回四大賽同時沒有費、納還得追溯至1999年。喬帥先前自辦賽事染疫，如今痊癒復出又少了兩大勁敵，奪冠機會看漲。

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單打會內賽 3台將入榜

儘管球星接連退出，美網昨公佈單打會內賽名單，謝淑薇、莊吉生都以職業網壇3月停賽前排名直接進入，這也是莊吉生首度躋身美網會內賽，老將盧彥勳則以傷停保護排名再獲男單會內門票，不過3人是否參賽仍未定案。

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