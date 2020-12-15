自由日日shoot》平鎮、穀保搶人走火 瑜亮變世仇

兩青棒強權 大物趨之若鶩

〔記者倪婉君／台北報導〕若以成軍日期來看，2003年組隊的平鎮青棒比1995年成立的穀保青棒「資淺」，但近年兩大青棒強權比拚之激烈已無關輩分，且在2013年中職開放高中生選秀以來，各自都已成為中職人才庫，而兩隊的瑜亮情結，昨更在新北市棒委會主委蔡明堂一席「挖角說」正式搬上檯面。

陳冠宇出身穀保家商，明年將投入中職選秀。（資料照）

穀保出身現役職棒好手

平鎮、穀保是當今台灣兩大青棒強權，基層教練就私下感嘆現在好手難尋，「怎麼搶得過平鎮和穀保！」從上月底結束的「黑豹旗」青棒錦標賽，更可一窺端倪，這項「台灣甲子園」大賽自2013年開打至今8屆，平鎮就奪下5冠，穀保拿下次多的2冠，今年11月29日的冠軍戰由平鎮和穀保相爭，棒協甚至在交手隊伍出爐之前，就已分別邀請畢業自兩校的吳東融（穀保）和江坤宇（平鎮）擔任開球嘉賓，因為依過往情勢評估，這兩隊最有可能闖進冠軍戰。

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2019年中職選秀狀元劉基鴻，來自平鎮高中。（資料照）

平鎮出身現役職棒好手

職棒新勢力 幾乎包辦狀元

兩隊在各自縣市政府的大力支持下，更擁有不輸職棒的訓練基地，也讓近年中職選秀充斥兩校好手。以平鎮來說，自2016年選秀蘇智傑成為統一獅狀元，近5年選秀就出了3位狀元，另兩人為2018年富邦悍將戴培峰和2019年味全龍劉基鴻。穀保也不遑多讓，其中2015年獲桃猿第一指名的王柏融，更成為中職首位以自由球員身分旅外的好手；而日前宣布結束10年旅日生涯的左投陳冠宇，也是2009年畢業自穀保的好手，已是明年中職選秀的狀元熱門。

為了厚實自身實力，兩隊不只場上較勁，私下「搶人」之激烈，早已是圈內公開的秘密，只是昨蔡明堂接受本報訪問直接說出「桃園市挖角新北市培養的選手」，也讓外界嗅到世仇的火藥味。

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