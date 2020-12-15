自由日日shoot》飆火球、連6K 穀保兩王牌的日常

林昱珉（記者林正堃攝）

〔記者吳清正／新北報導〕穀保家商化身的新北藍兩大王牌潘文輝和林昱珉昨後援4.1局無失分，率隊以6：3逆轉擊敗台中市，在新北富邦國際城市U18棒球賽2戰全勝。

潘文輝、林昱珉後援 新北藍逆轉台中

潘文輝在第5局一、三壘有人時登板，順利化解危機，連續解決7名打者，包括2K，最快球速152公里，投最後2局的左投林昱珉面對6名打者全投出三振，球速也達到147公里。

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林昱珉表示，上月底黑豹旗結束後休了1星期，這個比賽開打前只投過1次牛棚，上場時只想顧好投球動作，沒想到會投出連6K，不過，每次和潘文輝同場登板，先投的人投得好，後面的人也會投得很好，所以潘文輝好投也讓他更有信心。

潘文輝和林昱珉都說，黑豹旗沒有拿到冠軍，更想要在富邦U18奪冠，而且要有好的內容，因為這是這學期最後一個比賽。

2局上新北藍林盛恩和黃栢叡安打先馳得點，下半局台中市靠著2次失誤上壘後，陳廷睿和張皓崴安打攻下3分，以3：1超前。

第6局新北藍展開大反攻，楊正宇、楊峻豪和林盛恩安打連得3分，4：3拿回領先，9局上劉俊緯和周委宏安打，加上雙盜壘造成台中市失誤，新北藍再拿2分。

花蓮縣左投田楊昇華在郭源治指導下，最近1年球速從130公里推進到138公里，昨先發5.2局只失1分，飆出9次三振，助隊以3：1力克台東縣。

彰化縣高一菜鳥李錫軒擊出生涯首轟的2分砲，呂翊華、郭泰呈和李祐賢也各打下2分打點，以10：3輕取宜蘭縣。

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