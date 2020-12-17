阪神端豪華餐 殷仔來勁

陳偉殷明年加盟阪神虎後，可望與藤浪晉太郎（見圖）等人組豪華先發團。（取自網路）

〔記者龔乃玠／綜合報導〕阪神虎「火球男」藤浪晉太郎連續5年遭扣薪，明年薪資降至6000萬日圓（約1634萬台幣），他昨誓言重返先發輪值再奮起。一旦陳偉殷確定加入阪神，阪神將在新球季端出豪華輪值。

火球男藤浪降薪返先發

藤浪晉太郎昨和球團談薪，遭球團減薪300萬日圓，從2016年起年年遭扣薪，從年薪1.7億日圓降至6000萬日圓。今年他在先發戰績1勝6敗，季中遭降二軍，9月下旬回歸轉任牛棚繳好投，狂飆隊史最速的162公里，後援防禦率僅2.35，有復甦跡象。

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藤浪指出，「今年只拿到1勝，帳面上數字並不滿意，但在球季後段還不錯，雖然人家說是轉任中繼才好轉，事實上從那之前感覺就很好，只是剛好時間點在中繼，希望這個感覺對明年球季有幫助。」

阪神監督矢野燿大已透露藤浪明年是先發人選，藤浪也說，「我腦中想的只有重返輪值而已，希望能以先發投手之姿為球隊贏球。」

一旦阪神簽下陳偉殷和韓職20勝洋投阿爾坎塔拉，明年輪值將相當豪華，2洋投搭配西勇輝、藤浪，還有青柳晃洋、秋山拓巳等人卡位，競爭激烈；不過殷仔曾說，希望待在內部有競爭球隊，才能刺激表現。

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