打職棒可以脫貧 高國慶另有新解

記者龔乃玠／專題報導

前言：原住民天生的強大運動能力，讓他們在台灣國球打拚如魚得水，從中職早期的陳義信、王光輝，到張泰山、林智勝，以及旅外的曹錦輝、陽岱鋼和林子偉都是名利雙收代表人物。

台灣職棒球員近50%是原住民，又有30%來自花東，許多原住民小將從小就立定成為職棒球星的志向，東部球員自小遠征西部只為職棒夢，也經常引爆西部三級球隊挖角搶人大戰。尤其，不少中低收入戶的部落小孩，都想著藉由棒球改善家庭經濟、翻轉人生，就以中職薪資排行榜或每年選秀新人簽約金排名，原住民球員都有絕對優勢。儘管如此，黃衫軍薪一哥張志豪仍不忘叮嚀小球員，「不要放棄學業，不要像我只能靠棒球賺錢。」

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高國慶（資料照）

偏鄉隔代教養 孩子亟需情緒出口

統一獅「大學長」高國慶在中職打滾17年，5年前幫台東老家繳完所有房貸，每個月還會給孝親費，他說，「讓爸爸媽媽做自己喜歡的事，不用再為我們辛勞。」

高國慶說，以前家境不好，雙親要養育5個小孩，花費很大。升上小學六年級那年，中華職棒誕生，讓他有了打球賺錢的念頭，「這是最快改善家庭經濟的方法，加上棒球是我的最愛，當成工作再好不過。」

高國慶胞兄高健龍2000年加入興農，拿到簽約金就協助家人，那時父親在台東老家貸款整建房子，4年後高國慶投身獅隊，逐漸穩定後，跟離開職棒的哥哥說，房貸交給他就好，5年前全部繳完。

棒球對改善部落小朋友家境多少有幫助，高國慶認為能給他們一個發洩管道，「鄉下小朋友多數是隔代教養，給他們打棒球，不容易有奇怪想法，棒球存在的意義滿大的。」

不過高國慶也提醒小球員，不是每個人都能打職棒，甚至像他有這麼長久的生涯，「你們看到都是成功的，失敗也有很多，在這個靠實力生存的職業，過程必須付出很多，才有那麼一點機會。」

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