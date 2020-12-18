台東成功陳宅 300萬國光獎金蓋的

記者龔乃玠／專題報導

前言：原住民天生的強大運動能力，讓他們在台灣國球打拚如魚得水，從中職早期的陳義信、王光輝，到張泰山、林智勝，以及旅外的曹錦輝、陽岱鋼和林子偉都是名利雙收代表人物。

台灣職棒球員近50%是原住民，又有30%來自花東，許多原住民小將從小就立定成為職棒球星的志向，東部球員自小遠征西部只為職棒夢，也經常引爆西部三級球隊挖角搶人大戰。尤其，不少中低收入戶的部落小孩，都想著藉由棒球改善家庭經濟、翻轉人生，就以中職薪資排行榜或每年選秀新人簽約金排名，原住民球員都有絕對優勢。儘管如此，黃衫軍薪一哥張志豪仍不忘叮嚀小球員，「不要放棄學業，不要像我只能靠棒球賺錢。」

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陳鏞基（資料照）

改善家境 陳鏞基揮出全壘打

統一獅陳鏞基並非在國小、國中就立志打職棒，高中才因不認輸的個性，加上家人鼓勵不要半途而廢才投入職業。從旅外到中職已打16年，位在台東成功鎮的老家，正是用陳鏞基的國光獎金所蓋起。

陳鏞基父親過去是牧師，媽媽顧家，他說家裡還是滿辛苦的，哥哥高中畢業當完兵，便直接簽志願役，有固定的薪水，「那時哥哥會支助我生活費，有什麼生活需求都會跟他說。」

陳鏞基2004年旅外效力水手隊，2006年杜哈亞運入選台灣隊，奪下棒球史上首面金牌，拿到國光獎金300萬元，陳鏞基將這筆錢全給家人，「以前住的地方是用租的，兄弟姊妹都希望有自己的家，這筆錢就拿來買地，把房子蓋起來。」

每逢關懷盃，陳鏞基都會出席，他觀察部分花東家長平時因上班關係，無法照顧小朋友，阿嬤和阿公給的教育可能也沒這麼多，必須住校集中管理，「這樣也不錯，我也是國中住校，一方面訓練獨立，生活也可以自理。」

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