雙龍部落棒球孤兒 申皓瑋拚上榜眼

記者龔乃玠／專題報導

前言：原住民天生的強大運動能力，讓他們在台灣國球打拚如魚得水，從中職早期的陳義信、王光輝，到張泰山、林智勝，以及旅外的曹錦輝、陽岱鋼和林子偉都是名利雙收代表人物。

台灣職棒球員近50%是原住民，又有30%來自花東，許多原住民小將從小就立定成為職棒球星的志向，東部球員自小遠征西部只為職棒夢，也經常引爆西部三級球隊挖角搶人大戰。尤其，不少中低收入戶的部落小孩，都想著藉由棒球改善家庭經濟、翻轉人生，就以中職薪資排行榜或每年選秀新人簽約金排名，原住民球員都有絕對優勢。儘管如此，黃衫軍薪一哥張志豪仍不忘叮嚀小球員，「不要放棄學業，不要像我只能靠棒球賺錢。」

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申皓瑋（後排中）在關懷盃與千秋國小學弟合照。

（資料照，記者陳志曲攝）

回饋家人是動力 創造中職選秀驚奇

小時候在南投雙龍部落同儕沒人打球，富邦悍將外野手申皓瑋獨自拿著木頭，撿石頭「自拋自打」，從最純樸的開始到選秀榜眼之路，目前仍在職棒努力回饋家人。

有別於過往大學長資源較匱乏的年代，申皓瑋認為自己算是比較幸福的一群，只是雙親有3個孩子要養，小時候生活滿苦的，「家人都會以我為主，球具不便宜，但還是會買給我，很感謝他們。」

申皓瑋小時候看到興農牛對兄弟象的比賽，從此愛上棒球，可惜朋友都打排球或籃球，他只能在籃球場旁玩耍，後來被千秋國小教練發掘，開始接受正式訓練。

申皓瑋說，父親是修車的黑手非常辛苦，他在國中就告訴自己，「不管怎樣，我一定要打職棒。」2016年，申皓瑋拿到當時打破高中野手紀錄的520萬簽約金，全數交給家人。

申皓瑋說，高中畢業就投入選秀，其中一個原因是希望家人過得輕鬆點，「他們過得很開心，也是我打球的動力。」

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