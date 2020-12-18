月薪2萬4口貧戶 林祐樂帶頭翻身

記者龔乃玠／專題報導

前言：原住民天生的強大運動能力，讓他們在台灣國球打拚如魚得水，從中職早期的陳義信、王光輝，到張泰山、林智勝，以及旅外的曹錦輝、陽岱鋼和林子偉都是名利雙收代表人物。

台灣職棒球員近50%是原住民，又有30%來自花東，許多原住民小將從小就立定成為職棒球星的志向，東部球員自小遠征西部只為職棒夢，也經常引爆西部三級球隊挖角搶人大戰。尤其，不少中低收入戶的部落小孩，都想著藉由棒球改善家庭經濟、翻轉人生，就以中職薪資排行榜或每年選秀新人簽約金排名，原住民球員都有絕對優勢。儘管如此，黃衫軍薪一哥張志豪仍不忘叮嚀小球員，「不要放棄學業，不要像我只能靠棒球賺錢。」

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林祐樂（資料照）

分擔家計 棒球路屢遇貴人

來自高雄那瑪夏的布農族，統一獅捕手林祐樂從小是低收入戶家庭，底下還有4個弟妹，一路上獲得許多貴人相助，支撐至職棒，今年成為獅隊的冠軍捕手，是近年靠棒球翻身的最佳案例。

林祐樂小時候父母離異，國小給阿嬤照顧，國中則是父親，由於家裡有5個小孩，姑姑幫忙照顧妹妹，他和2個弟弟給爸爸帶大。做木工的父親，月薪僅1-2萬元，支撐家計的身影，林祐樂都看在眼裡。

「他絕對不會讓小孩子挨餓」，林祐樂表示，哪怕只有一碗飯，爸爸絕對先讓孩子享用，「他每天上班很開心，原因是可以賺錢，但我們都知道爸爸很辛苦。」

林祐樂就讀忠孝國中時，同學的爸爸認他做乾兒子，甚至給他零用錢。林祐樂認為，「有些球員能夠一直打，很多是仰賴貴人幫忙，無論遇到的家長或教練，都會是前進的契機。」

不只是林祐樂在職棒穩定發展，他的弟妹也都有穩定工作，胞弟林家鋒就在新北市成棒隊打球，齊心支撐家族。林祐樂說，先前有和胞弟討論，看是要整修山上房子，或是買地蓋房子，還在努力中。

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