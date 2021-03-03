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大谷第二把刀 2安試車過關

2021/03/03 05:30

大谷翔平（今日美國）

〔記者倪婉君／綜合報導〕在飆出161公里火球後，天使大谷翔平昨在首場春訓熱身賽敲出2支安打，「雙刀」都順利出鞘，他預定週五或週六正式登板，為今年重返二刀流打好基礎。

日前登板催速161km

26歲的大谷翔平才在週日實戰打擊練習飆上100英里（約161公里），兩天後站上打擊區，昨對白襪熱身賽3打數2安打，並跑回2分，終場雙方4：4握手言和。

「我覺得現在的揮棒可以揮得很好。」大谷前年10月接受左膝手術後，去年球季仍會出現膝蓋無力的狀況，如今揮棒時，試著將後腳固定不動，也讓天使教頭梅登有感地說：「大谷的身體機制有改善，揮棒比去年任何時候都來得好。」

大谷在2018年新人球季繳出4勝、22轟的傑出表現後，雖拿到新人王，但也因季後動韌帶置換手術，2019年整季以打者身分出賽，去年回歸投手丘，也僅先發2場共投80球就關機。但今年大谷從春訓就展現不一樣的面貌，不但球速重返100英里，打擊手感也回來了。

除了大谷的重返二刀流之路順利起步，太空人強投葛蘭基對打擊也很熱中，他的生涯已累計208勝和2689次三振，但心中最掛念的里程碑卻是「10轟／10盜」，目前都各只差一步。葛蘭基生涯519打數敲出117支安打，包括9發全壘打，另有9次盜壘，期待今年跨聯盟比賽能達成「雙10」紀錄。

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