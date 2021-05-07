750萬級余謙今登板 撂話復仇陳真

〔記者龔乃玠／桃園報導〕中信兄弟今回到洲際大本營對富邦悍將3連戰，首場迎接重頭戲，去年選秀第一指名余謙擔任先發，球團特別製作觀戰紀念證書發放給進場球迷，高規格迎接大物投手。

洲際球場今將發放觀戰紀念證書。（取自中信兄弟粉絲頁）

余謙今天生涯初登板對悍將。（記者陳志曲攝）

生涯首戰 設定80-90球

余謙在2019年世界盃奪下最有價值球員，成為當年冠軍班底第1位在中職先發的投手，兄弟總教練林威助指出，余謙擁有台灣隊經驗，比較不會害怕大場面，用球數設定在80-90球。

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去年以隊史合約總值最高的750萬元加盟，余謙盼到初登板的日子，比想像中還快，他說去年手臂關機，原本鎖定今年下半季，後來球隊有狀況，加快進度，「雖然有壓力，但艾迪頓跟我說，享受比賽。」

余謙指出，聽說這場比賽球迷滿多的，上次在這麼多球迷的舞台投球，應該是國際賽，希望可投出好內容，至少5局，失分不要太多，別給學長添麻煩。

陳真（資料照）

頂規待遇 球迷獲證書

生涯初登板對上悍將，余謙不諱言最想對決的就是陳真，過去就讀開南大學時挨了他一發全壘打，也是大學生涯唯一挨轟，這次希望能復仇。

兄弟球團高規格迎接余謙在洲際生涯初登板，頒發觀戰紀念證書，這在日職相當常見，中職前次則是統一獅寫下創舉，在2019年幫古林睿煬製作觀戰證書。

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