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新雨神猛悍 開箱再等等

2021/07/19 05:30

富邦原定先發猛悍。（法新社資料照）

〔記者羅志朋、林欣漢／綜合報導〕相隔79天，富邦悍將明天將重返新莊主場，與味全龍閉門熱戰，屆時以「新悍將打線」應戰，力爭上半季冠軍，目前悍將與榜首統一獅、中信兄弟有4場勝差。

富邦對統一之戰昨因雨延賽。（中職提供）

為配合政府防疫政策，上週中職閉門開打復賽，悍將5場主場都安排在斗六，15日與昨天表定新洋投猛悍先發皆因雨延賽，儼然是「新雨神」，投手教練吳俊良說，15日延賽，原本預期17日也會下雨，才安排游霆崴投，不想再讓猛悍跳過一次先發難調整，不料昨對獅隊竟因雨仍延賽，「猛悍真的是雨神，延到哪一天都下雨。」

隔79天 富邦明回新莊

本週起，新莊、天母、澄清湖皆開放職棒比賽，由明天新莊悍龍戰打頭陣。新北市已核准從19日起，新莊棒球場可辦理中職賽程，採取閉門賽方式進行，隊職員都要定期快篩、團進團出，球場工作人員也要進行健康監測，新莊棒球場的賽程是20日、21日、 29日至31日及8月8日。

上次悍將坐鎮新莊主場已是5月2日對統一獅，當時以6︰4力退獅隊，賽後悍將教頭洪一中到醫院施打疫苗，最後台灣隊仍放棄征戰奧運最終資格賽。

復賽3戰 富邦打擊變猛

復賽後，鍾承祐擔任悍將一軍新任打擊教練，3戰團隊打擊率高達3成87，平均每場得9分，打線脫胎換骨，上役更讓主砲林益全扛二棒，扮演「強力導火線」角色，洪總說效果不錯。

林益全指出，延賽期間剛好有兩個月調整，可修正前40幾場錯誤，跟打擊教練多做溝通，打第2棒就把教練給的角色扮演好，串聯性、上壘率要高，盡可能把擊球做好。

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