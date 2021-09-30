兄弟洋投6搶2 奢侈的煩惱

兄弟新洋將華德茲（法新社資料照）

象魔力、華德茲

兄弟新洋將象魔力（法新社資料照）

2新洋投將來台

〔記者龔乃玠／新北報導〕中職申請洋將入境專案前晚獲得中央疫情指揮中心同意，中信兄弟2名新洋將象魔力、華德茲將陸續來台；富邦悍將、樂天桃猿則以現有3名洋將奮戰至球季結束。

富邦29歲南非籍新洋投迪倫日前已抵台，由於來台前在原球隊練球，沒有關機太久，最快10月底就有望投入球隊。球團副領隊沈鈺傑指出，「迪倫有說，給他2週就能調整上來。」

請繼續往下閱讀...

紐那斯、猛悍

確定不回悍將

富邦洋將佈局已明朗，原本告假返鄉的紐那斯和猛悍，都因親人生病選擇就近照料，加入當地球隊，昨遭富邦解約，下半季就靠優瑪、羅力和迪倫拚季冠軍。

樂天倚賴洋投戰力在9月打出高潮，不料勝投王歐飛登突然想家離開，狂威今相隔22天回一軍先發，對富邦拚生涯首勝，總教練曾豪駒指出，他跟豪勁和霸林爵就是最終洋將陣容，「狂威是有經驗的投手，靠比賽去適應。」

除德保拉穩佔1席

兄弟抉擇時間不多

兄弟洋將陣容最豪華，添加2名新洋投象魔力、華德茲後，扣除王牌投手德保拉，將與羅傑斯、加百利、格里斯和高野圭佑「6搶2」，兄弟須在所剩不多的時間做抉擇。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法