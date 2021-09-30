晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 即時新聞

兄弟洋投6搶2 奢侈的煩惱

2021/09/30 05:30

兄弟新洋將華德茲（法新社資料照）

象魔力、華德茲

兄弟新洋將象魔力（法新社資料照）

2新洋投將來台

〔記者龔乃玠／新北報導〕中職申請洋將入境專案前晚獲得中央疫情指揮中心同意，中信兄弟2名新洋將象魔力、華德茲將陸續來台；富邦悍將、樂天桃猿則以現有3名洋將奮戰至球季結束。

富邦29歲南非籍新洋投迪倫日前已抵台，由於來台前在原球隊練球，沒有關機太久，最快10月底就有望投入球隊。球團副領隊沈鈺傑指出，「迪倫有說，給他2週就能調整上來。」

紐那斯、猛悍

確定不回悍將

富邦洋將佈局已明朗，原本告假返鄉的紐那斯和猛悍，都因親人生病選擇就近照料，加入當地球隊，昨遭富邦解約，下半季就靠優瑪、羅力和迪倫拚季冠軍。

樂天倚賴洋投戰力在9月打出高潮，不料勝投王歐飛登突然想家離開，狂威今相隔22天回一軍先發，對富邦拚生涯首勝，總教練曾豪駒指出，他跟豪勁和霸林爵就是最終洋將陣容，「狂威是有經驗的投手，靠比賽去適應。」

除德保拉穩佔1席

兄弟抉擇時間不多

兄弟洋將陣容最豪華，添加2名新洋投象魔力、華德茲後，扣除王牌投手德保拉，將與羅傑斯、加百利、格里斯和高野圭佑「6搶2」，兄弟須在所剩不多的時間做抉擇。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。