主力「疫」外缺陣 籃網、勇士落難

勇士庫明加（中）首度先發。（法新社）

庫明加出先發 砍26分

〔記者梁偉銘／綜合報導〕聯盟東西雙雄昨都踢鐵板，東霸天籃網受武漢肺炎疫情衝擊，包括杜蘭特、厄文等主力在內，累計多達10人觸發健康安全協議，迎戰積弱魔術僅剩8人可用，家中93：100吞敗，結束4連勝。西部龍頭勇士同受「疫」外衝擊，東征客途又讓柯瑞、D.格林等要角輪休，慘遭暴龍119：100痛擊，中止3連勝，戰績還被太陽超越。

原本「大鬍子」哈登等7人已無法上場，偏偏KD、厄文、夏普同樣因防疫問題被迫休兵，網軍人力吃緊下，全場苦苦追趕，決勝期雖一度93：93扳平，最終後繼乏力，仍讓東岸倒數第2的魔術踢館。貢獻17分、7籃板、6助攻的老將葛瑞芬，自責幾個關鍵球沒打好，「大家都很努力，可惜沒能贏球，但我為年輕球員奮戰精神深感自豪。」 至於勇士連續客場出擊，新世代射手波爾仍困在安全協議，又保留柯瑞等大咖球星，殘缺陣容被以逸待勞的暴龍鋒衛一路壓制，最多失血30分，無緣延續連勝氣勢，也落後太陽半場勝差。至於灣區軍團最大收獲，則是首度先發的庫明加，26分、6失誤皆為全隊最高，這位剛果菜鳥前鋒說：「我每天大部分時間都待健身房，希望做好充足準備。」

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