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林岱安當「複」翁 接隊長先喬內閣

2022/02/21 05:30

統一獅新任隊長林岱安，可望獲3年複數年約，首年合約月薪站上3字頭。（記者李惠洲攝）

估3年約 首年月薪逾30萬

〔記者倪婉君／台南報導〕統一獅新任隊長由林岱安出任，他除了獲得總教練林岳平和球員的一致肯定，今年也可望收下一紙首年月薪超過30萬的3年複數年合約，晉身「複」翁階級。

獅85%球員薪資已談妥

獅隊昨未公布團隊薪資，領隊蘇泰安表示已談妥約85%球員薪資，整體漲幅落在5%，還透露有2至3位新增的複數年合約球員。除了林安可已談妥2年複數年合約，包括林靖凱和林岱安都是朝3年複數年合約方向洽談。

對於合約，林岱安只表示目前只差細節，自己不擔心，「大致上都還算不錯。」但提到從吳桀睿手中接下的隊長擔子，林岱安則坦言對這個角色很熟悉，「從國小到現在，幾乎都是隊長、副隊長。」他還笑說將採內閣制，指定蘇智傑和陳韻文擔任副隊長。

6月將滿30歲的林岱安，2015年季中選秀獲獅第4指名入隊，過去3年擔任本壘後方指揮官的角色受到肯定，去年和「勝投王」布雷克更成為最佳拍檔，在隊上的好人緣更不在話下，「選手都會開會投票決定隊長，到我的時候，幾乎大家都舉手。」餅總也認為他是很適合的隊長人選，「是滿順暢的溝通者。」

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