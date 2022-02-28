T1》40歲重出江湖 張智峰不言老

張智峰（右4）復出，親友到場觀賽力挺。（T1聯盟提供）

在家鄉復出 親友團相挺

〔記者吳孟儒／台中報導〕40歲的張智峰相隔4年後重披戰袍，昨在復出首戰就擔任桃園雲豹先發，結果寶刀未老，前兩次出手都命中，全場出賽31分鐘，7投4中含2顆三分球，貢獻10分、3籃板、3助攻，但球隊未能打出慶祝行情，最終以102：108不敵台中太陽，苦吞9連敗。

張智峰在2009年拿下第6季SBL年度、總冠軍賽雙料MVP，生涯平均11.8分、3.8籃板及2.4助攻，2018年高掛球鞋後轉任中原大學教練，今年季中決定復出加盟雲豹，成為國內籃壇現役最老球員。

請繼續往下閱讀...

選在家鄉台中做為復出之戰，親友們也都到場觀戰，張智峰笑說：「很多家人都來看，我想隔那麼多年，還能讓他們看到我打球，應該還不錯吧！」賽後他也直呼：「又累又開心！」但他認為，贏球才是首要，自己的表現並非重點。

場上師徒對決成話題

有趣的是，張智峰過去在UBA帶過的丁聖儒成為對手，形成另類師徒對決。丁聖儒透露，一開始看到復出消息以為是假新聞，直到球隊正式宣布，而他也分享自己早被張智峰的態度感染，「雖然他是教練，但都比球員早到球場練投，讓我知道知道身為一名好的職業球員，應該要有的態度，他所展現的精神就像是台灣Kobe。」

雲豹教練王志群表示，張智峰雖然退休仍保持良好體態，昨並未設限出賽時間，而他除了誇讚張智峰的表現，也大力推崇他的職業態度，不管在場上場下都能以身作則作為年輕球員的榜樣。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法