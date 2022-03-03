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東京巨蛋翻新 台鋼現成教材

2022/03/03 05:30

巨人隊主場東京巨蛋斥資百億日圓翻新，巨型螢幕震撼力十足。（取自讀賣巨人推特）

台鋼雄鷹隊選擇澄清湖球場為主場，如何整建軟硬體吸引球迷是一大課題，也是中職會長蔡其昌認為新球隊經營球迷成敗最關鍵之處。昨日職熱身賽開打的東京巨蛋，去年季後砸下百億日圓翻新，增設2至8人的多種類團體包廂、導入臉部辨識系統，都是台灣新球隊、新球場可參考的設施。

東京巨蛋增設2至8人的多種類團體包廂。
（取自讀賣巨人推特）

東京巨蛋從1988年3月正式起用，已有34年歷史，分別在2005、2021年全面翻新計分板和影像設備，直升日職最高規格，全長125.6公尺、總面積1050平方公尺的巨型螢幕，昨天首次在比賽中使用，結合音樂和照明的編排，令球迷嘆為觀止。

近年疫情肆虐，東蛋為避免擁擠和接觸，翻新過後導入「臉部辨識系統」，不僅進場更順暢，球迷事前在註冊網站上傳照片，連結信用卡，場內購物靠「臉」就能進行，就算戴口罩也有99%以上的辨識率，既安全又便利。

蔡其昌昨表示，經營貴賓室和包廂可能是改善重點之一。東蛋此次翻新包括增加舊的特色席位數量，也想出4種各具特色的新團體席，讓球迷觀戰各有樂趣。

不僅東京巨蛋，日本火腿預定明年起用的北廣島市新球場，同樣在包廂方面絞盡腦汁，甚至要在球場設置溫泉設施，場外也有小型兒童樂園。日職無論是新、舊球場，各有巧思提高球迷進場意願，值得中職第6隊、興建中的新竹球場和台北大巨蛋，甚至中職球隊認養的球場經營參考。（記者龔乃玠）

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