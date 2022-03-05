T1》厄力抽中英雄籤 中斷連3場被逐紀錄

中信特攻厄力（右）本季第2次繳出大三元。（記者陳志曲攝）

〔記者吳孟儒／新北報導〕前3場都被驅逐出場的「早哥」厄力，昨天從不定時炸彈化身英雄，延長賽包辦11分，全場繳出48分、13籃板、12助攻的「大三元」，率領T1聯盟新北中信特攻以135：127在主場新莊體育館氣走台啤英熊。

打球過於激情的厄力，因情緒容易失控，成為聯盟史上首位連3場遭趕出場的球員。特攻教練李逸驊表示，其實厄力能力很好，攻守表現出色，就是管不住自己的脾氣，「他最大敵人就是他自己，否則聯盟應該沒人守得住他。」

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48分大三元 特攻加班勝

兩隊一路激戰，特攻靠著阿巴西決勝節最後45.1秒投進三分球要回領先，但英熊射手李啟瑋剩下10秒時在外圍開火逼平戰局。比賽進入延長賽後，儼然成為厄力的飆分秀，他投進2顆三分球，還上演暴扣戲碼，率隊揚長而去。

中信特攻馬龍（右）遭驅逐出場。（記者陳志曲攝）

這是厄力本季第2次繳出大三元，只是他比賽後段撞傷小腿，沒能出席賽後記者會，必須得盡快接受治療，畢竟特攻今天還要對上台中葳格太陽，明天還得打高雄全家海神。

台啤英熊蔣淯安（右）試圖突破中信特攻呂濟而防守。（記者陳志曲攝）

蔣淯安遭看管 只得18分

英熊一哥蔣淯安過去兩戰合拿79分，但昨只休息30秒鐘，火力下修到只有18分，主守他的呂濟而是最大功臣，他表示，其實就是時刻盯防，不讓他有太多接球機會，而小安昨僅9次出手進4球。

英熊中止2連勝，延長賽被對手打出17：9的攻勢為最大分水嶺，蔣淯安認為，一開始就連續送對手上罰球線，導致他們在防守上面臨巨大壓力，總教練楊志豪則表示，吹判確實成為左右勝負的關鍵。

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