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蔡佩穎狂抓7鳥 日巡賽熬10年奪首冠

2022/03/14 05:30

蔡佩穎（資料照）

〔記者粘藐云／綜合報導〕台灣旅日高球女將蔡佩穎，昨在JLPGA明治安田生命橫濱女子賽上演驚奇逆轉秀，最後一回合飆出7小鳥沒有柏忌，揮出單日最佳的65桿，並以總桿203桿勇奪日巡生涯首冠，笑納1440萬日圓（約351萬台幣）的冠軍獎金。

蔡佩穎這週表現穩健，她在前兩回合分別打出68桿、70桿，前兩輪打完暫時並列第5，以4桿之差落後領先的日本女將植竹希望。蔡佩穎昨在前9洞抓下3鳥打出信心，轉場後又在第13到15洞一口氣獵下3小鳥，第17洞再賺進1博蒂，且全場沒有任何柏忌，最終以65桿繳卡。

蔡佩穎打完後，仍有兩組選手還沒完賽，在等待結果期間，她說：「我知道要拿冠軍沒那麼容易，而且這些選手這麼努力，我不會期待她們發生失誤，所以也有準備要打延長賽。」最後別人告訴她確定奪冠，蔡佩穎第一個反應卻是「真的嗎？」心情又驚又喜。

今年4月即將滿31歲的蔡佩穎在2011年取得日巡賽資格，苦熬超過10年，但她近兩年其實狀態不差，去年有兩場比賽拿下亞軍，有一場則是拿下第3，今年初也在台灣的日立慈善盃封后，打出好的開季。

蔡佩穎透露，因為前一場比賽被淘汰，所以她近期積極地從基本動作開始調整，也在這週收到不錯成效。

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