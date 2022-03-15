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3帥三缺一 蘇智傑開啟多功

2022/03/15 05:30

先發右外野施冠宇，還在適應跑動的疲勞感。 （記者李惠洲攝）

〔記者林宥辰／台南報導〕去年獅隊最多轟的林安可因鉤狀骨斷裂開刀，確定缺陣約3個月，攻守都得找尋遞補人選。「外野3帥」如今缺一角，蘇智傑角色更形重要，除了火力供輸，也得支援其他外野位置。

為了遞補少了林安可的防線，蘇智傑需支援不同外野位置。（記者李惠洲攝）

支援外野3位置 餅總試單

統一獅火力供輸難題有解?兼任教練潘武雄昨開轟示範。 （記者李惠洲攝）

蘇智傑前天熱身賽先發守右外野，昨面對樂天轉任中外野手，守了5局才交棒給陳傑憲。獅隊總教練林岳平說：「陳傑憲稍有不適但可以上場，也是趁此機會模擬人員的調度安排。」

蘇智傑表示，上回守中外野是去年熱身賽，實戰上還是守兩邊外野較多，除了中外野需要溝通主導，3個位置差別不大。

蘇智傑、陳傑憲和林安可都是「半路出家」的外野手。蘇智傑坦言：「轉職不同守備位置一定會有適應期，只能靠經驗累積、持續苦練。」他在2017年轉戰外野後，2019、20年各拿1座金手套獎。

施冠宇外野新兵 還在適應

昨先發右外野手施冠宇是他春訓第2度鎮守外野，原本是一壘手的他說，「由於外野跑動比較多，比賽後段一些疲勞感還要適應。」

兼任教練潘武雄 開轟示範

至於林安可缺陣後的火力供輸，從獅隊近幾場來看似乎不須擔心。昨扛4棒的蘇智傑、替補上陣的陳傑憲都有安打，兼任教練的潘武雄也寶刀未老，7局下從張喜凱手中擊出全壘打，給隊友來個最佳「示範」。

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