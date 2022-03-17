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兄弟引戰參戰 CPBLTV全主場上架

2022/03/17 05:30

中職球賽製播分離行之有年，各球團因應球迷收視習慣改變，逐步走向網路全面收費制。（資料照）

〔記者羅志朋／台北報導〕消費者付費！隨著中職決定未來在網路平台收看中職賽事，全面走向訂閱收費制，這項職棒轉播變革，將造成中職聯盟、球團和球迷三方之間何等變化，有待觀察。

結盟中華電信 轉播300場

中職新賽季4月2日開打，聯盟CPBL TV將與中華電信合作，建構優化、方便的收視平台，並提供單隊、5隊全餐訂閱方案，價格要等雙方談妥後才會公告，會長蔡其昌掛保證，開季前球迷一定能在CPBL TV看到5隊主場賽事轉播。

中信兄弟在影音平台Twitch的官方頻道，昨由隊長王威晨（左）與陳家駒主持直播單元，穀保雙帥的吃播閒聊。（取自網路）

網路轉播平台Twitch「中信兄弟官方頻道」走向收費制，衝擊CPBL TV營運，中職昨召開領隊會議討論CPBL TV授權議題，蔡其昌表示，外界擔心CPBL TV收視轉換平台不便，故須出面整合，聯盟與電信業者合作，架設新的平台，目的是優化與方便性。

可單點可全餐 抗衡Twitch

蔡其昌未透露是哪一家電信業者，據悉為中華電信。去年球迷訂閱CPBL TV，一整年收費1399元，可看5隊一、二軍賽與明星賽、台灣大賽，今年分為單隊、5隊全餐收費模式，定價尚未出爐。

中信兄弟與Twitch合作，今年首推收費制，其他4隊也將與Twitch攜手，蔡其昌說，Twitch有即時文字與球迷互動，CPBL TV可看一、二軍賽與明星賽、台灣大賽，也可回顧賽事，各有其優點，兩者收費不會有太大差異。

也就是說，今年5隊主場賽事都能在CPBL TV、Twitch收看，據了解，5隊中只有富邦悍將Twitch與富邦旗下台灣大哥大myVideo免費收視，其他網路平台都要收費。蔡其昌表示，短期內仍尊重各球團現有制度，長遠來看還是希望能將制度統合，不然會衍生一些問題。

蔡其昌前天就已表示，有線電視持續萎靡，球團也很難從中收到太高權利金，加上球迷的收視習慣也逐漸改變，網路平台成收費制將是新方向。

中職5隊今年一軍主場賽事轉播一覽

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