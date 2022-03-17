DAZN播日職11隊 年費比大聯盟貴

〔記者龔乃玠／綜合報導〕中職網路轉播平台逐步走向「全收費時代」，放眼世界職棒早就是趨勢，大聯盟的「MLB TV」同樣細分單隊、全聯盟等收費選項；日本職棒更是相當多元，部分球團連二軍賽事都有自己的平台，提供多樣化服務。

OTT平台「DAZN」今年的日職轉播年費，要價約台幣6511元。

（取自網路）

日本職棒洋聯自行經營「太平洋聯盟TV」，每月支付1595日圓（約389台幣）就能收看該聯盟6支球隊在主場的轉播；央聯則不像洋聯有統一平台，呈現「各自為政」的狀態。

請繼續往下閱讀...

不過，來自英國的OTT平台「DAZN」近年致力於整合日職2聯盟球賽，雖然還是無法取得廣島隊主場球賽播放權，但獲得11支球團首肯，已是OTT平台中最多，由於經營有成，今年將月費調漲為3000日圓（約723台幣），年費方案也要2萬7000日圓（約6511台幣），比大聯盟「MLB TV」的年費129.99美元（約3708台幣）還貴。

MLB.TV年費129.99美元。（取自網路）

「DAZN」不僅有棒球業務，訂閱者也能觀賞足球賽。2017年，他們公布首年就有100萬人訂閱，直到近期漲價，有日媒透露訂閱人數約為150萬，距離目標300萬僅達到一半，成效還有待觀察。

以台灣球迷最熟悉的日本火腿為例，「太平洋聯盟TV」和「DAZN」不是唯二的網路管道，至少還有其他4個OTT平台可選。其中，球團自行成立經營「火腿農場TV」，專門播放所有火腿主場的二軍球賽。過去中職二軍賽事並非場場轉播，若由球團自行經營平台，火腿的做法或許是趨勢之一。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法