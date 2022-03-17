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MP&Silva之亂 催生中職天蠶變

2022/03/17 05:30

2020年中職曾推出英語轉播，吸引不少網路流量。（資料照）

職棒轉播從無線電視到有線電視，再到網路平台，從免費到轉播權利金成為球團重要收入來源，從聯盟「統包」到各隊自行尋找轉播合作單位，30幾年經歷過許多變化，從中也看出中職發展的興衰史。

1990年中職開打，當時台灣有線電視尚未合法，聯盟必須「情商」無線老三台來轉播，當然沒有收取權利金，電視台只選擇在老台北球場進行的部分比賽進行錄影轉播。

1994年有線電視系統開放，電視台老闆邱復生成立歡樂無線台，透過聯意製作公司以9000萬元取得1994至96年轉播權，當時已被視為天價，但是聯盟和球團了解到職棒轉播的市場價值有多大，1995年首度進行轉播權公開招標，由緯來以15.4584億元取得1997至99年轉播權，轉播權利金開始成為球團的重要收入來源。97年起因為數度爆發假球案，職棒環境大受影響，時報鷹、味全龍和三商虎相繼解散，轉播權利金也下修，2000至02年只剩4.8億元。

職棒轉播一開始是由聯盟將各隊比賽包裹賣出，2005年興農牛老闆楊天發曾經自行將主場賽事交由ESPN轉播，但遭到聯盟和其它球隊反對，只播2場就作罷，重回「統包」的模式。

終結轉播統包時代

2013年台灣隊在經典賽打出人氣，嘉惠中職新球季，外商MP＆Silva在2014年竟以天價21.4億元取得6年的中職轉播代理權，原以為中職要轉運了，但是不久就以中職違反合約內容，宣布取消合約，主導和MP＆Silva簽約的會長黃鎮台因而辭職，各球團被迫自力救濟，8月份起陸續自行尋找轉播單位，甚至談製播分離，「轉播權統包」就此成為歷史名詞。

在MP＆Silva之亂當時，聯盟為了確保球迷可以看到比賽，成立網路平台CPBL TV，隨著民眾對網路和手機的依賴越來越深，網路平台在職棒轉播扮演的角色也越來越重要，球迷收視途徑更多元。（記者吳清正）

中職轉播大事記

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