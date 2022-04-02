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東部前10出爐 老鷹打進附加賽

2022/04/02 05:30

老鷹T.楊恩（左）昨繳30分、9助攻。（美聯社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕NBA例行賽進入尾聲，東部季後賽態勢大致底定，目前排在東部第10的老鷹昨天迎戰騎士，在當家一哥T.楊恩繳30分、9助攻帶領下，終場以131：107大勝對手，收下4連勝，確定有附加賽可以打，東部前10名隊伍也出爐。

楊恩昨在第2節時雖因為右側腹股溝傷勢一度退場休息，仍砍下30分，他表示，大家一直保持著謹慎心態，且球隊在去年季後賽曾演出驚奇殺進東部決賽，今年也想要再次重演奇蹟。

公鹿1分氣走籃網

籃網和公鹿一戰，向來三分球、罰球表現不理想的「字母哥」亞德托昆波，昨在正規賽最後18秒投進追平三分球，順利逼出延長賽，並在終場前3秒兩罰俱中，助隊以120：119氣走籃網。

字母哥雖為聯盟頂尖球星，但生涯三分球命中率只有28.9%，罰球則是71.8%，昨天他卻靠著三分球和罰球帶領球隊取勝，成為最大驚奇。昨天他繳出44分、14籃板，超越賈霸的隊史紀錄1萬4211分，成為隊史得分王。

老鷹昨擊敗騎士，讓東部第3的塞爾提克確定拿下季後賽門票，且東部前10名也出爐，現階段前6名為熱火、公鹿、塞爾提克、七六人、公牛和暴龍；騎士以42勝、35負排在第7，第8到10名的籃網、黃蜂以及老鷹戰績皆為40勝37負，和騎士有2場勝差，排名仍可能出現變動。

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