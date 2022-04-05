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鄭凱文MVP感言 挑起兩捕危機

2022/04/05 05:30

優質先發6局 兄弟2連勝

〔記者龔乃玠／新莊報導〕中信兄弟昨移師暌違3年滿場的富邦悍將主場，依舊銳不可擋，鄭凱文先發6局僅掉1分，打線再現長打本色，雙轟KO江少慶，美技守備更是連發，終場以4：1寫下開季2連勝。

鄭凱文先發6局失1分，率兄弟開季2連勝。
（記者林正堃攝）

兄弟開季2戰已敲出5發全壘打，笑納2連勝。（記者林正堃攝）

鄭凱文在公辦熱身賽防禦率高達7.88，昨前2打席被上壘，隨即穩住陣腳，總計先發6局被敲6支安打，失1分，勇奪本季首勝。總教練林威助認為，鄭凱文這場控球還不錯，除首局較不穩，遇到危機都能控制。

鄭凱文指出，例行賽的心態和配球和熱身賽不太一樣，有針對打者弱點去攻擊。蹲捕搭擋福來喜是最大功臣，鄭凱文依照他的節奏，屢屢化解失分危機，「我比較少搖頭，都是由捕手配球，我就丟到他要的位置，信任他。」

福來喜首轟。（記者林正堃攝）

歸功洋捕配球 「家駒、宇杰怎麼辦」

即使語言不通，福來喜有別的方式鼓舞台灣投手。鄭凱文透露，福來喜會用肢體動作來鼓勵，遇上危機時，告訴他要相信自己和隊友，不要閃躲，「他讓我很有自信去丟球。」

助總也認為福來喜的配球滿成功的。聽聞不少投手讚賞這位洋捕手，他也笑說，「這樣家駒跟宇杰怎麼辦？兩位應該要更加油了。」

中信展現去年團隊守備率史上最高的守備，江坤宇連2場演出飛撲到草皮再起身快傳的超美技，澆熄富邦的反攻氣焰，助總都忍不住讚嘆，救起了整個團隊。

許基宏連兩場開轟。（記者林正堃攝）

悍將先發投手江少慶投不滿4局退場。（記者林正堃攝）

公辦熱身賽沒有敲全壘打，中信卻在開季砲聲隆隆，福來喜和許基宏昨雙雙開轟，連2天「背靠背」全壘打，2戰敲5轟。助總強調，「沒有特別要求長打，都是打平、打強，當然有全壘打是最好的。」

富邦新教頭丘昌榮執教首勝還沒開張，昨在新莊球場票房先開紅盤，吸引滿場1萬2100人，這是聯盟近3年例行賽首次滿場。

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