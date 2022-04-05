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吞下智勝定心丸 郭天信4/15要贏

2022/04/05 05:30

味全龍郭天信（中）8局下奮勇撞牆接殺深遠飛球後倒地。（記者李惠洲攝）

〔記者倪婉君／台南報導〕雖然跟林智勝的年紀差了「1輪半」，但快滿22歲的郭天信覺得兩人之間完全沒有代溝，他說，「本來球隊氣氛就很好，智勝學長來了又更HIGH。」

15日是龍隊在天母主場開幕戰，那天也是郭天信的22歲生日，他昨提前許願，「4月15日要贏球！」龍隊從公辦熱身賽的戰績就是最佳，開季後又對獅隊打出2連勝，郭天信認為除了熱身賽表現讓全隊更有信心，也跟智勝學長帶來的正面效應有關。

「智勝學長來了之後，我們比較不會緊張，可以更融入在比賽裡。」郭天信眼中的林智勝一直都很樂觀，「但他場上就是把該做的事情做好，場下還沒比賽時就跟小朋友一樣，跟我們滿像的。」

有了40歲的大學長帶頭，郭天信更有信心往前衝，「有時候我打不好會去問他，是不是有什麼小問題，但他都會說想那麼多幹嘛，下次打好就好了，就是很正面。」

前天首戰就有雙安演出，郭天信昨擔任開路先鋒又是首打席敲出二壘安打，「我還是把球隊成績擺第一，個人紀錄對現階段的我來說不重要，我喜歡贏球的感覺。」

只是郭天信想贏球的拚勁仍讓人冒冷汗，在8局下奮勇撞牆接殺羅薩的深遠飛球後倒地，一度還出動擔架，所幸隨後站起來繼續守備，結束一場虛驚。他賽後也說自己沒事，形容當下像是被打了一記「肝臟拳」，比較難呼吸。

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