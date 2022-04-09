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卓莉萍PK除心魔 台體大一日雙冠

2022/04/09 05:30

卓莉萍（記者塗建榮攝）

台體大延長賽絕殺 氣走銘傳封王

〔記者廖聿偉／新莊報導〕110學年度大專足球聯賽冠軍戰昨在輔仁大學足球場舉行，女子組連三年上演相同戲碼，台師大與台體大在正規、延長賽都無法進球，鏖戰至PK戰才分勝負，最終台體大4：2獲勝，奪下隊史第8冠。男子組台體大在延長賽傷停補時踢進絕殺球，以1：0擊敗銘傳大學，繼97學年度後，台體大再度包辦男、女子組冠軍。

台灣體大卓莉萍（左）與蘇育萱表現不俗。（記者塗建榮攝）

女子組兩隊連2年在冠軍戰於PK大賽決勝負，贏家換人當。尋求衛冕的台師大第一點派出門將王郁婷操刀，未料球射太正且力道不足遭擋下，後攻的台體大士氣大振，連進4球登上后座。

台體大、國腳卓莉萍今年在亞洲盃碰上菲律賓踢進一記世界波，無奈在PK賽第6點軟腳，無緣幫助台灣取得世界盃門票，也讓她非常自責。台體大教練呂桂花表示:「卓莉萍亞洲盃後出現心魔，非常抗拒12碼球，但我仍不斷鼓勵她，本場比賽刻意安排她在關鍵第4點，很高興她擺脫低潮，成為奪冠英雄。」

卓莉萍說，「走到12碼區時，亞洲盃的畫面又再度浮現，但我不斷告訴自己要平常心，設定進攻球門左側就全力踢，不要猶豫不決。」

台體大本學年度前兩循環都不敵台師大，呂桂花說，「我們記取教訓，減少失誤，同時守住台師大慣用的邊路吊球打法，將比賽拖入延長賽。」

台灣體大在延長賽傷停補時絕殺銘傳大學。（記者塗建榮攝）

男子組賽事，台體大隊長陳柏諭在延長賽踢進絕殺球，他表示，對方把球清出禁區，剛好落到腳下，很開心有把握住機會，「這場比賽我們贏在體力較好，延長賽後半段主導攻勢，就算進入PK大戰，我們也做足了準備。」

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