宋家豪一軍首秀 9球演3上3下

金鷲宋家豪昨出場曲選用媽媽生前最愛的歌曲，用9球演出3上3下。（資料照）

出場曲選用母親生前最愛歌曲

〔記者倪婉君／綜合報導〕樂天主場昨響起《恰似你的溫柔》，是旅日投手宋家豪的母親生前最愛歌曲，昨他選來當做出場曲，只用9球就讓火腿打者3上3下，漂亮完成本季一軍初登板。

宋家豪去年在樂天出賽63場，不但刷新旅日台將單季出賽紀錄，防禦率僅2.23更是牛棚支柱，季後獲大幅加薪，今年年薪1.1億日圓升格為「億元男」。只是宋家豪2月因母喪緊急回台，返日後先在二軍調整並出賽7場、防禦率2.57，昨正式升上一軍且立刻獲得出賽機會。

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樂天由王牌田中將大先發，他用120球投完8局，只在2局挨火腿捕手宇佐見真吾兩分砲掉分，但打線受制於火腿先發投手加藤貴之壓制，累計只敲3支安打未得分。

宋家豪在9上登板面對火腿3、4、5棒，以三壘滾地球、游擊滾地球和外野飛球讓打者出局，最快球速145公里，賽後他說：「出場曲選用媽媽生前最愛的歌曲，希望她能看到我的投球，今後也會為了球隊勝利而努力。」

樂天0：2輸球，田中將大吞下本季首敗，加藤貴之僅用90球投出完封勝，也幫助火腿監督新庄剛志拿下帶兵以來首次3連勝。

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