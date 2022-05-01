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蓋世德保拉 103球無四死完封猿

2022/05/01 05:30

〔記者龔乃玠／桃園報導〕兄弟「大魔王」不是蓋的！中信兄弟王牌投手德保拉昨威風八面，賞給樂天桃猿隊史首次在桃園主場被無四死球完封的紀錄，率隊以4：0奪勝。總教練林威助讚賞，德保拉這場狀況不錯，控球很穩定。

兄弟德保拉投出無四死完封勝。
（記者陳志曲攝）

德保拉前4局被敲4支安打，5局起猛飆15上15下，全場飆出10次三振，拿下2連勝，並以0.83登上防禦率王。全然無視目前聯盟打擊最猛的桃猿，德保拉卻認為，去年還是比今年好，「我能做的就是趕快調整到最佳狀況，這場表現是可以接受的。」

德保拉在24日投午場比賽，123球吃完6.2局投得滿身大汗，笑說希望可以不用再投一次，昨在氣溫涼爽的晚場虎虎生風，僅花103球收拾打擊纏鬥性十足的桃猿，差點上演隊史睽違7年的「梅達斯完封（低於100球的完封）」。

「樂天是非常強的球隊！」德保拉指出，對方打者和守備都很強，「我能做的就是專注球場上，去突破打者的習性，這場用很多策略去對付他們。」

疫情燒進中職，球員及裁判在比賽中都戴上口罩。
（記者陳志曲攝）

德保拉找回王牌身手，開路先鋒王威晨也揮別腸胃炎陰霾，前4局演出個人本季首次3安猛打賞，助總認為，前天就感覺他的手感有回溫，7局強勁平飛球雖被接殺，也打得不錯，「希望他手感趕快恢復。」

王威晨指出，腸胃炎導致先前身體有點無力感，前天算是痊癒，「擊球感覺一直都算不錯，只有幾個打席不好，有跟教練團做調整，這場結果比較好一點。」

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