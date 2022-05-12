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聽奧》相隔21年的金牌 許樂100欄稱后

2022/05/12 05:30

許樂在聽奧女子100公尺跨欄飆出13秒91，打破大會紀錄摘金，為台灣隊奪首金。 （取自許樂粉絲專頁）

破大會紀錄 台灣本屆首金

安慶隆（右）曾在2001年羅馬聽奧男子十項奪金，相隔21年後，許樂（左）再度為台灣拿下一面田徑金牌。 （教練簡慶宏提供）

〔記者粘藐云／越洋採訪報導〕台灣小將許樂昨在南卡西亞斯夏季達福林匹克運動會（巴西聽奧）女子100公尺跨欄決賽飆出13秒91，打破大會紀錄摘金，為台灣代表團摘下本屆首面金牌，也是自2001年羅馬聽奧男子十項選手安慶隆後，台灣再度在聽奧田徑奪金。

就讀台中新民高中三年級的許樂，這次聽奧迎來國際賽首戰，週一她先在女子100公尺摘下銅牌，並在準決賽以12秒18打破U20世界聽障紀錄。

保有女子百欄聽障世界紀錄13秒19的許樂，被視為本屆聽奧奪金熱門。昨當地下起大雨，氣溫偏低，但她仍發揮水準，開賽後就一馬當先，輕鬆摘金。

教練簡慶宏表示，由於下雨天氣又冷，對跨欄選手來說是很不利的比賽環境，「我賽前提醒她，不要刻意拚成績，穩穩地跑完就好，很開心她有穩住。」

許樂表示，跨欄是她熟悉的項目，比起成績她更希望能把想法和身體肌肉結合，做出最好的表演。許樂接下來將在200公尺登場，盼能再創佳績。

標槍女將許安誼昨以48公尺37摘銀，生涯第3度在聽奧奪牌；撐竿跳好手陳重宇躍過3公尺80，不敵日本選手收下銀牌。另外，網球女雙好手何秋美／林家文昨以6：0、6：1力克以色列組合，持續朝金牌邁進。

台灣團染疫14+5 暫不包機

當地疫情嚴峻，台灣代表團染疫人數持續增加，體育署全民運動組長呂忠仁昨表示，已有14位團員確診、另5人快篩陽性，部份選手返國行程得延後，暫不考慮包機模式。以男籃、桌球隊人數最多。

呂忠仁說：「如果選手表達參賽意願，我們先讓隊醫評估，確認身體健康狀況無虞才能再上場。」台灣代表團預定17日返台。

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