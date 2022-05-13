葉總憂戰力 雨神幫倒忙

〔記者龔乃玠／桃園報導〕疫情襲捲中職，樂天桃猿二軍昨有球員染疫，聯盟5隊都中鏢，隔離人數最多的味全龍，昨獲得因雨延賽的喘息機會，避免用「1.5軍」連續出戰聯盟龍頭樂天桃猿，總教練葉君璋坦言，看得出來有些球員太久沒比賽而受影響。

葉君璋（記者陳志曲攝）

疫情重創味全龍戰力，前天復賽首戰失10分是本季最多。（資料照）

味全龍最多曾累積19名球員確診，前天復賽出戰樂天桃猿仍有13人隔離中，戰力大折損，首戰就狂掉本季最多的10分，看見疫情帶來的重大影響，隨時可能變成季中各隊爭冠的變數。

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5月僅1戰 球員手感鈍

葉總認為，有些人看得出來太久沒比賽，像外野手邱辰就有點陌生，林智勝有幾顆看起來有咬到擊球點，球卻好像被球棒彈回來，「不然正常來說球就出去了，比較可惜。」

味全昨因雨打不成，今明賽事可能也受雨勢影響，宛如老天爺的「及時雨」，但葉總不這麼想，他認為對年輕球員是很好的學習機會，「我滿想打的，看看這些年輕人的表現。」

龍隊主戰力最快下週陸續歸隊，「龍王」王維中已在9日解除隔離，目前正在訓練中。葉總認為，如果順利最快下週六、日有機會復出先發，用球數應可拉到75球以上。

猿二軍疫報 5隊全淪陷

樂天桃猿昨宣布有4位二軍成員，包含3位球員與1位教練快篩陽性，匡列2位球員為密切接觸者，二軍全隊暫停訓練3天，改成1人1室，並規劃「防疫體能包」，幫被匡列的球員準備訓練菜單。

中職五隊最新疫情狀況

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