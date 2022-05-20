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藍寅倫示範 留一軍出賽的最強

2022/05/20 05:30

藍寅倫成功扛起猿隊開路先鋒角色，敲出關鍵2安獲選單場MVP。
（桃猿提供）

〔記者羅志朋／高雄報導〕林立缺陣，藍寅倫代班打1棒，昨敲2支關鍵安打，打下2分打點，跑回超前分獲選單場MVP，率樂天桃猿以5：3擊敗味全龍，本季對戰6場全勝，率先20勝，另有7敗1和戰績持續獨走。

林立近期因肩膀不適、快篩陽性缺陣，藍寅倫扮演「新核彈頭」角色，15日對統一獅繳4安「猛打賞」，包含1轟，昨第3局敲2分打點安打，第8局首棒登場掃出二壘安打，再靠隊友犧牲短打和對方游擊手張政禹接球失誤，奔回本壘攻下超前第4分，第9局桃猿追加1分鎖定勝局，藍寅倫這3場打1棒，打擊率高達4成29。

代班開路 本季MVP開胡

「終於拿到MVP了。」藍寅倫說，15日單場MVP頒給索沙（先發8局失2分奪勝投）而不是他，這場終於拿到，也是本季首次，這是好的開始，他強調，「不管打第幾棒都差不多，想辦法為球隊建功。」

近期林立等多名隊友快篩陽性，對戰力影響不小，藍寅倫說，「教練和學長都說，不管少了誰，只要還在球隊就要扛起責任，不能因少了幾名主將就陣腳大亂，留在一軍上場比賽就是最強的球員。」

林子崴昨只先發2局失3分就被打退場，蘇俊羽、許峻暘、朱俊祥先後登板中繼，依序投3、2、1局都未掉分，第9局再交給豪勁關門順利守成，桃猿總教練曾豪駒說，3名本土中繼投手把分數凍結住也是贏球關鍵。

猿隊許峻暘中繼2局飆3K，生涯首勝到手。（桃猿提供）

許峻暘中繼 奪生涯首勝

許峻暘中繼2局未被敲安，飆3K、另有1保送無失分，拿下生涯首勝，本季累計投8局無失分，他表示，剛好隊友在第8局打下分數，感謝火力支援，拿勝投就順其自然。

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