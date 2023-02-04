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本季3度轟破50分 字母哥比肩賈霸

2023/02/04 05:30

公鹿「字母哥」亞德托昆波（左）昨豪取54分，率隊逆轉快艇。（美聯社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕近況火燙的「字母哥」亞德托昆波昨再度上演飆分秀，豪取54分、19籃板，近3場有2戰轟破50分，率領公鹿克服最多21分落後，以106：105逆轉快艇，笑納6連勝。

來自希臘的字母哥曾在2019、20連莊年度MVP，近兩季也是年度MVP熱門人選，帶領公鹿繳出不俗成績。昨字母哥攻下生涯次高54分，本季3度突破50分，繼「天鉤」賈霸後公鹿隊史第2位單季至少3度轟破50分的球員。

字母哥近5戰場均42.4分、15.2籃板，命中率達6成，現在又寫下紀錄比肩賈霸，他開心地說：「我在選秀會被選上時，根本沒想過我會在NBA拿50分，這是趟不可思議的旅程。」

約基奇大三元穩贏

來自塞爾維亞的約基奇這季仍充分展現主宰力，昨面對少了D.格林、K.湯普森的衛冕軍勇士，徹底輾壓對手禁區，繳出22分、14籃板、16助攻大三元，助金塊以134：117大勝勇士。這季約基奇只要拿下大三元，金塊還未輸過，目前保持17勝0負完美勝率。

米契爾下體遭攻擊

騎士和灰熊之戰則上演全武行，昨灰熊前鋒布魯克斯上籃倒地後，疑似出手攻擊騎士米契爾的下體，令米契爾氣炸用球砸他，兩人爆發激烈推擠衝突。

騎士終場雖然以128：113獲勝，米契爾仍忿忿不平地表示，兩人已交手多年，而他就是這樣的球員，盼聯盟對他有更進一步懲處。布魯克斯確實非初犯，他的球風剽悍，上季季後賽也曾對勇士小裴頓下重手犯規，導致對方手肘骨折，成為眾矢之的。

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