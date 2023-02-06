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PLG》鋼鐵人打不贏病獅 苦等豪哥救

2023/02/06 05:30

攻城獅洋將班尼特轟進6顆三分球、砍下全場最高的33分。 （PLG提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕近期傷兵成群的新竹街口攻城獅，昨對決高雄鋼鐵人吸引5582名球迷進場，洋將班尼特轟進6顆三分球、砍下全場最高33分，助隊以89：86終止2連敗。

班尼特6顆三分彈助陣

持續苦等林書豪上場援助的鋼鐵人，昨客場作戰再次陷入苦戰，即使克服最多11分落後，決勝節追到1分差，但關鍵時刻失誤連連，也葬送獲勝的機會。

鋼鐵人昨4人得分上雙，替補出發的射手呂政儒投進5顆三分球，進帳17分，洋將克拉索夫挹注18分，陳又瑋、王律翔都有14分進帳，全隊卻出現多達21次失誤，種下敗因。呂政儒坦言，這一戰輸得有些可惜，數據上有不錯的地方，關鍵時刻失誤是輸球主因。

呂政儒替補 5顆三分彈白忙

至於為何讓呂政儒打替補？鋼鐵人總教練鄭志龍解釋，以呂政儒的能力，先發確實是綽綽有餘，但讓他從替補出發，主要考量鋒線上技術、經驗及高度問題。

攻城獅終止連敗卻贏得驚險，主帥林冠綸表示，主要是第4節的防守強度過於鬆散，給了對手機會，還好暫停後球員有調整回來，守住勝利。

近期攻城獅折損了兩名後衛高國豪、田浩，陷入傷病潮，不得不註冊助理教練陳則語，昨天他首次上陣，貢獻2分、1助攻，林冠綸對於他的表現感到滿意，「他在需要控制節奏時把最後一波進攻穩住，感謝他對球隊的貢獻。」

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