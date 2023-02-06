T1》魔獸開外掛 終止10連敗

「魔獸」霍華德昨繳21分、14籃板、6助攻，助雲豹終止10連敗。 （T1聯盟提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕「魔獸」霍華德昨天客場先發出賽24分鐘，包辦21分、14籃板、6助攻，率桃園永豐雲豹以110 ：90擊退台中太陽，揮別農曆年前苦吞T1聯盟最慘10連敗陰霾，本季第2勝終於到手。

雲豹自去年11月19日國體大「漢堡館」主場延長賽逆轉勝後，就深陷連敗夢魘，上半季戰績1勝11敗在聯盟墊底。

請繼續往下閱讀...

過年後復工，度假返台的霍華德展現強烈企圖心，開賽連得5分，次節更強攻禁區，大秀飛身暴扣、空中接力灌籃，上半場16分進帳，助雲豹也以53：46領先。

易籃再戰，拚出信心的雲豹乘勝追擊，第3節打出38：22的猛攻，差距擴大逾20分，奠下勝基。

盛讚盧捷閔貢獻15分

「這是一場非常棒的勝利，相信能激勵球隊！」霍華德表示，「今天大家表現很好，不只是我自己，每個人都像超人一樣厲害。我們擁有信心和能力，將繼續保持。」

霍華德不忘盛讚隊友，尤其三分彈7投4中、貢獻15分的射手盧捷閔，「如果沒有他的外線，恐怕會打的相當辛苦。」報名三分球大賽的霍華德，坦承明星賽較看好盧捷閔，「我相信他三分球大賽將有好成績。」 此外，衛冕軍高雄全家海神在主場下起三分雨，團隊三分球30投15中、命中率高達5成，終場以118：90輕取台南台鋼獵鷹，笑納4連勝。

由於海神大幅領先還執行最後一擊，令獵鷹總帥劉孟竹頗為不滿，賽後外籍教頭喬伊斯想握手致意遭他無視，直接繞開場面尷尬。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法