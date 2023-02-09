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詹姆斯障礙確立 登頂NBA得分王

2023/02/09 05:30

NBA得分榜前10

生涯38390分 打破高懸39年紀錄

詹姆斯各項數據排名

〔記者林岳甫／綜合報導〕38歲的詹姆斯昨在第三節剩10.9秒時，以一記招牌後仰跳投進帳2分，成為NBA史上得分王，只是湖人最後以130：133不敵雷霆吞下2連敗。詹姆斯生涯總得分3萬8390分，最快下季將可達成史無前例的4萬分大關，樹立後人難以跨越的障礙。

NBA前得分王「天勾」賈霸（左），在現場見證詹姆斯寫歷史一刻。（今日美國）

前紀錄保持人賈霸 在場見證

38歲的詹姆斯以生涯總得分38390分，成為NBA史上得分王，不過紀錄夜當晚湖人輸給雷霆，徒留小遺憾。（法新社）

昨在湖人主場所有人都在期待賽前只差36分就能破紀錄的詹姆斯，能一舉超越「天勾」賈霸的3萬8387分，賈霸也在現場見證這歷史性的一刻。

後仰跳投破紀錄 比賽暫停全場嗨

詹姆斯沒讓球迷失望，首節就斬獲8分，第三節更是遠投近切，最後以後仰跳投達標，並開心舉起雙手慶祝自己寫下歷史，他表示：「很多人希望我用天勾破紀錄，或用我招牌的灌籃，但後仰跳投也是我招牌的得分方式之一。」

詹姆斯破紀錄後全場陷入瘋狂，比賽隨即喊停，不僅讓大帝感性發言，也播放影片細數他的豐功偉業，讓所有人紀念這難忘的時刻。只是詹姆斯第四節僅拿2分，無緣率隊贏球，紀錄之夜留下遺憾。

2003年以狀元之姿進入NBA，詹姆斯如今已征戰20季，手握4座總冠軍、4座MVP，並靠著穩定得分寫下不少紀錄，包括生涯1173場單場得分破20大關高居史上第1，及1410場例行賽僅8戰得分未達雙位數，現在連高懸39年的「賈霸障礙」都被他打破。

詹姆斯生涯場均進帳27.2分，最快下季將成為史上首位4萬分、1萬籃板、1萬助攻的球員。他未來將持續堆高紀錄，有機會建立NBA最難破的障礙，現役球員得分排名第2的安東尼已38歲，至今還找不到新東家，接下來是籃網杜蘭特的2萬6684分，哈登、魏斯布魯克都不到2萬5000分，短期內將無人能撼動詹姆斯的紀錄。

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