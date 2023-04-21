嗆詹皇老矣 灰熊復仇扳平

灰熊少主莫蘭特（右）因手傷，季後賽首輪G2休兵，在場邊為隊友加油。（法新社）

少主莫蘭特休兵 群熊奮起

看守湖人詹姆斯的布魯克斯（右）大噴垃圾話，灰熊最終仍擊敗湖人，在系列賽拿下1勝扳平。

（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕 灰熊少主莫蘭特前場傷了右手，西部季後賽首輪G2休兵， 湖人未能把握利多，慘遭布魯克斯為首的地主悍將嚴防壓制，加上大前鋒提爾曼22分、13籃板拚出生涯代表作，第2種子家中 6人得分雙位數，103：93快意復仇，系列賽扳成勝負各1平手。

38歲詹姆斯寶刀未老，包辦湖人最高28分、12籃板，卻被全場看管的布魯克斯惹毛，兩人互噴垃圾話，拿12分的布魯克斯賽後還嗆聲，根本不在乎詹皇說什麼，因為對方已經老了，早不在顛峰期，自己任務就是不斷耗損其能量，「我不會尊重任何人，除非他能在我頭上得40分。」湖人長人A.戴維斯禁區飽受夾擊，14投4中，僅13分、8籃板、5火鍋進帳，無奈回應：「我應該打更好，不能只有今晚這種表現，還期待可以贏球。」

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值得湖人安慰的是，日籍球員八村壘替補上陣，強攻全隊次高20分，追平魔術強森1996年連2場板凳出擊都達 20分的隊史紀錄。4月23日回洛城主場2連戰，第7種子紫金軍團得想辦法回穩搶勝，才有機會上演「下剋上」戲碼。

金塊穆雷飆40分2連勝灰狼

至於西霸天金塊靠著穆雷狂飆40分，當家中鋒約基奇也繳出27分、9籃板、9助攻， 終以122 ：113擋住灰狼逆襲，系列賽2連勝領先。 已年度MVP二連霸的約基奇，如今再創紀錄，榮膺聯盟史上首位生涯前50場季後賽，至少「25分、10籃板、5助攻」的球員， 並盛讚最佳拍檔穆雷，「他各方面都不斷進步，逐漸成為真正球星。」

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