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NBA季後賽》擺脫客場疲軟 勇士擊敗國王聽牌

2023/04/28 05:30

平時扮演綠葉的D.格林（右），昨天難得展現進攻實力，全場10投8中得分創本季新高。（法新社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕擺脫本季客場疲軟的毛病，勇士昨在國王主場逞威，「浪花兄弟」柯瑞和K.湯普森合砍56分，D.格林攻守俱佳，飆出本季最高21分，率隊以123：116贏下「天王山之戰」，西部首輪系列賽以3：2聽牌。

綠葉格林

跳投拿下關鍵分

勇士本季例行賽客場戰績11勝30負，「恐客症」在季後賽依舊未解，首輪先吞下2連敗，陷入危機。不過，勇士在主場連奪兩勝後，昨找回信心，全隊4人得分突破20分，柯瑞飆全場最高31分，湯普森投進5顆三分球繳25分，也成功擋下對手末節逆襲，自2013年以來連續28個季後系列賽都曾在客場取勝。

當家前鋒格林因踩踏對手第3戰被禁賽，近兩戰自請從板凳出發，而平時扮演綠葉的他，昨天難得展現進攻實力，全場10投8中得分創本季新高，另貢獻7次助攻、4次抄截，決勝關頭更無畏國王球迷叫囂，秀出「金雞獨立」跳投拿下關鍵分。

格林和浪花兄弟過去助勇士拿下4冠，是勇士盛世的重要班底，昨3人同場發威，力壓季後賽經驗薄弱的國王，主帥柯爾說：「過去10年他們參與了很多大比賽，這絕對有幫助。」

灰熊氣走湖人 追成2：3

另一場西部賽事，命懸一線的灰熊，後場雙槍昨發威，巴恩繳出全隊最高33分，莫蘭特挹注31分，率隊以116：99氣走湖人，將系列賽追成2：3。

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