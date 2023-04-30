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龍象史詩戰役 41歲老鬼同場轟

2023/04/30 05:30

中職史上最老開轟球員

〔記者龔乃玠／台北報導〕在本季首次滿場的高張力氛圍下，中信兄弟周思齊和味全龍林智勝上演互轟戲碼，締造史上首次41歲打者同場開轟紀錄。兄弟加碼福來喜3分砲、岳政華單場3打點，終場7：4中止2連敗，也阻止龍隊重返上半季龍頭。

周思齊、林智勝生涯8度同場開轟

林智勝周思齊 生涯第8度同場開轟趴

龍隊林智勝（左）與兄弟周思齊生涯8度同場敲出紅不讓。（記者林正堃攝）

周思齊和林智勝都是2003年代訓選秀進職棒，20年後還能同場開轟，周思齊3局上砲轟布里悍，擊出生涯第144轟，林智勝6局下重挫德保拉，敲進第301轟。兩人生涯有過8次同場開轟，4次是兄弟隊友時期，另4次是對手身份。

龍隊林智勝6局下敲進生涯第301轟。（記者林正堃攝）

「同場開轟真的好久了喔！」林智勝指出，最有印象的1次是在兄弟時期，「他打三棒，我打四棒，背靠背開轟。」「大師兄」說的是2017年4月16日，張志豪、周思齊和林智勝對桃猿上演經典的連3轟，「周董」也說，不記得同場開轟有幾場，但對這場很有印象。

兄弟周思齊本季首度先發就開轟，也改寫隊史兩項最年長紀錄。（記者林正堃攝）

周思齊笑說，這就是棒球好玩的地方，「智勝很會打全壘打，所以我也要能打，才有機會同場開轟。」首打席敲安後，在一壘跟林智勝有說有笑，「很久沒在一壘碰面了，我跟他說，恭喜達成300轟，這是很難得的紀錄。」

兩人在2013年經典賽攜手共創台灣隊史最佳成績，最經典的是複賽對日本隊扛四、五棒，把田中將大打退場。林智勝笑說，「真的很久了，可以打到現在，我們都付出很多努力，不然早就被淘汰了。」

林智勝季初獲2年合約，周思齊則是面臨合約年。林智勝認為，只要給周思齊機會，他一定能把握，「從我去兄弟到現在，他都比任何人更早到球場，看得到他每天在球場的付出。」

兄弟止2連敗 龍象戰票房紅不讓

龍象大戰昨吸引1萬名觀眾進場，締造聯盟本季首次滿場，本季4場天母龍象戰都開紅盤，平均每場多達9405人進場。

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