紅雀第一台將 林振瑋首選56號

林振瑋檔案

〔記者龔乃玠／台北報導〕憧憬著舅舅郭泓志和王建民的傳奇旅美之路，紅雀隊史首位台將林振瑋盼能披上他們的56號或40號，7月中赴美展開挑戰，21歲的他跟舅舅約定，盼在3至5年就拚上大聯盟，「把這段時間當作督促自己。」

林振瑋（右）一圓旅美夢，最感謝舅舅郭泓志。（取自郭泓志IG）

赴美投選秀聯盟 先發4戰傳捷報

剛加盟紅雀的林振瑋（中）昨返母校文化大學接受表揚，並致贈簽名球衣。（記者龔乃玠攝）

林振瑋5月底赴美投大聯盟選秀聯盟，先發4戰就被紅雀隊相中，寫下隊史首位台灣球員紀錄。他坦言，原本以為是回台灣才有進一步的消息，沒想到球季最後一場之前就收到消息，很高興有球隊願意給機會，「放下心中大石頭！」

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約定舅舅郭泓志 5年內上大聯盟

郭泓志對林振瑋的旅美之路幫助很大，除了安排加入選秀聯盟之外，也建議短揮臂的投球姿勢，赴美後透過實戰適應，他坦言，一開始有點不習慣，後來慢慢適應後，球更容易控制、更穩定，離譜的球變很少。

「舅舅是我的目標。」林振瑋說，郭泓志會跟他分享球場上、心理層面的事情，像是站上投手丘就不要害怕，要有信心解決打者，「第一時間通知舅舅後，他也說這只是一張門票，繼續加油。」

紅雀隊以50萬美元（約1565萬台幣）簽約金、外帶4萬美元（約125萬台幣）學費簽下他，林振瑋對紅雀傳奇球星如數家珍，直言韋恩萊特、普侯斯和莫里納為球隊奪冠那年印象深刻，期許自己赴美後能穩定發揮，精進現有球路，身材再好一點。

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