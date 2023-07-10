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精修獨門武器 不飆速也有出路

2023/07/10 05:30

桃猿左投王志煊今年改練側投，卡位一軍成功。（資料照）

〔記者林宥辰／台北報導〕擠進職棒窄門不易，基層投手通常最先被注意到的是球速，若有動輒150公里以上的火球，一定能吸引球探的目光。不過，投手能在職棒圈生存不僅靠球速，若有特色也能投出一片天。

兄弟吳哲源靠優異控球投出一片天。（資料照）

桃猿王志煊改練側投剋左打

右手低肩側投的林育辰，有機會在選秀獲得青睞。（資料照）

樂天桃猿左投王志煊2020年第5輪被選進，最快球速僅139公里的他，有感於身材、球速不如人，今年季初在教練建議下將出手點改為側投，讓他在一軍掙得一席之地，成為專門對付左打的利器，上半季出賽9場，獲得1勝1救援、防禦率2.25。

兄弟吳哲源 控球打響名聲

靠著優異控球打進職棒則有中信兄弟的吳哲源，他是2016年兄弟第10輪也是選秀會最後一位被唱名的選手。高中時代他原本是內野手，在兄弟二軍磨練到2019年，最快球速達150公里。他的控球能力了得，去年力投120局只有21次保送，今年經典賽也有效封鎖荷蘭隊，讓對方教頭大嘆摸不透他的球路。

選秀林育辰低肩側投吸睛

今年選秀會，來自普門中學的林育辰是右手低肩側投，最快球速146公里。U18藍白賽期間，原本台灣隊教練團考量他「怪投」的功能性將他選進36人大名單，但24人大名單公布時被割愛。林育辰在高中畢業前夕有兩大目標，入選國家隊和參加中職選秀，現在國手夢破滅，但仍有機會靠側投特色在選秀會獲得青睞。

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