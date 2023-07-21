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披雲豹12號球衣 林信寬與魔獸撞號

2023/07/21 05:30

林信寬（左三）和高錦瑋（右三）昨在加盟記者會上，展示台啤雲豹新球衣。（記者粘藐云攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕台啤雲豹昨為本季選秀狀元林信寬、榜眼高錦瑋舉行加盟記者會，特別邀請家人出席，展現十足誠意。林信寬將在新賽季披上「魔獸」霍華德曾穿過的12號球衣出賽，高錦瑋則選了5號，兩人分享了背號的特殊意義。

林信寬和高錦瑋正式加盟雲豹，合約受外界關注，雲豹執行長張建偉強調，雖無法公布金額，但不會比去年狀元差，且為複數年合約還有多元激勵獎金，「他們很積極爭取，希望多一些上場時間，當然會有匹配的薪水，也期待他們展現企圖心，做得越好有更好的獎金。」

林信寬將披上12號戰袍，他表示，這是他在東山高中時期，教練廖覎鋕幫他挑的，一直沿用至今。但這號碼上季主人是霍華德，倘若魔獸下季回歸，屆時該怎麼處理？雲豹營運長顏行書笑稱，會讓林信寬和霍華德當面聊聊，但以行規來說，通常會禮讓前輩。高錦瑋選5號，則是受了學長谷毛唯嘉的影響。

受谷毛影響 高錦瑋挑5號

雲豹和台啤合作，多了許多本土戰力，昨顏行書透露，除了簽下林信寬和高錦瑋外，還會再找「第3根柱子」，也代表雲豹將有下一波補強。

另外，總教練預計8月中出爐，確定是外籍教練，而洋將將於8月底到位，顏行書說：「洋將人選會讓大家驚豔，不會比上季差！」

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