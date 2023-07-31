選秀落榜生 明星賽奇幻之旅

劉俊豪曾經在2021年選秀會落選，昨首度參加明星賽。（記者廖耀東攝）

〔記者徐正揚／台中報導〕從選秀會落選、以自主培訓選手進入職棒到首次參加明星賽，回顧這2年棒球生涯的轉折，劉俊豪、陳冠勳都覺得是段不可思議的旅程，兩人除了要好好體驗明星賽，目標都是進入年底亞冠賽正式名單。

明星賽台灣隊投手陳冠勳。（記者廖耀東攝）

劉俊豪、陳冠勳志在亞冠賽

劉俊豪、陳冠勳同於2021年選秀會落選，2個月後被富邦悍將簽為自主培訓選手，兩人都不諱言，那段時間的心情確實很不好受，連打職棒的機會都沒有，明星賽更是遙不可及的名詞，感謝台灣隊總教練把他們選入名單，「可以參加明星賽，真的很不可思議。」

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因為都是首次參加，兩人最想對決的都是隊友，劉俊豪說，富藍戈是中職球速最快的投手，他很想站在打擊區親身體驗，目標是至少要打到球。8局上，希望成真，劉俊豪代打卻3球被富藍戈三振；陳冠勳則說，王勝偉明年就40歲，希望把握學長還能入選明星賽的機會，在正式比賽交手1次。

停辦6年的亞冠賽將於11月中旬恢復舉行，規模擴大為台、日、韓、澳4隊參加，劉俊豪、陳冠勳都符合加入職棒未滿3年的參賽資格，兩人不僅希望下半季能幫助球隊打出好成績，個人表現也要比上半季更好，努力爭取進入亞冠賽正選名單。

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