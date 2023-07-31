晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 即時新聞

日本公開賽》麟洋配復活 東奧後首冠

2023/07/31 05:30

李洋（右）、王齊麟在日本公開賽奪冠。（Badminton Photo提供）

〔記者粘藐云／越洋採訪報導〕台灣黃金男雙李洋／王齊麟昨在超級750系列日本公開賽決賽，以21：19、21：13力挫地主好手小林優吾／保木卓朗，摘下合拍以來首座超級750系列冠軍，也是東京奧運後的首冠。

直落二擊敗日本組合

世界排名18的李洋／王齊麟自東京奧運奪金後陷入低潮，今年4月的亞錦賽拿下銅牌，以為能擺脫低迷狀態，不料兩人先後受傷，狀況起伏不定，李洋在這次日本賽雙腳的腳踝都得貼紮才能上陣。逐漸學會跟傷病共存的麟洋配，回到奪金福地日本，一路過關斬將，4強戰還擊敗世界第1的印尼強敵阿爾弗蘭／阿利安托，自去年台北公開賽後，再度拿到決賽門票。

李洋／王齊麟昨碰上世界排名第5的小林優吾／保木卓朗，第1局從領先一度被追成19：19，但他們扛住壓力，先馳得點。李洋認為，兩人的心態還需調整，「我們很常因為領先，太想趕快贏下來而打得過於急躁，反而容易失誤。」不過，麟洋配在第2局運用速度優勢壓制日本組合，以直落二抱走冠軍。

等待兩年再捧金盃

等待兩年再度捧起金盃，李洋認為，好在這冠出現在巴黎奧運的積分週期，大幅減少他們的壓力；而面對低潮時外界的冷言冷語，李洋正面迎擊，「當然得勇敢面對，打不好不能逃避，盡快找出問題，調整好自己。」他透露，原本兩人已買好週六飛往澳洲的機票，沒預料到能進決賽，還緊急更改航班，但逐漸回溫的狀態，也為兩人增添信心。

李洋／王齊麟將在明天開打的超級500系列澳洲公開賽登場，首輪遭遇世界排名192的馬來西亞陳蔚強／阿茲林。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。