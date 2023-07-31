日本公開賽》麟洋配復活 東奧後首冠

李洋（右）、王齊麟在日本公開賽奪冠。（Badminton Photo提供）

〔記者粘藐云／越洋採訪報導〕台灣黃金男雙李洋／王齊麟昨在超級750系列日本公開賽決賽，以21：19、21：13力挫地主好手小林優吾／保木卓朗，摘下合拍以來首座超級750系列冠軍，也是東京奧運後的首冠。

直落二擊敗日本組合

世界排名18的李洋／王齊麟自東京奧運奪金後陷入低潮，今年4月的亞錦賽拿下銅牌，以為能擺脫低迷狀態，不料兩人先後受傷，狀況起伏不定，李洋在這次日本賽雙腳的腳踝都得貼紮才能上陣。逐漸學會跟傷病共存的麟洋配，回到奪金福地日本，一路過關斬將，4強戰還擊敗世界第1的印尼強敵阿爾弗蘭／阿利安托，自去年台北公開賽後，再度拿到決賽門票。

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李洋／王齊麟昨碰上世界排名第5的小林優吾／保木卓朗，第1局從領先一度被追成19：19，但他們扛住壓力，先馳得點。李洋認為，兩人的心態還需調整，「我們很常因為領先，太想趕快贏下來而打得過於急躁，反而容易失誤。」不過，麟洋配在第2局運用速度優勢壓制日本組合，以直落二抱走冠軍。

等待兩年再捧金盃

等待兩年再度捧起金盃，李洋認為，好在這冠出現在巴黎奧運的積分週期，大幅減少他們的壓力；而面對低潮時外界的冷言冷語，李洋正面迎擊，「當然得勇敢面對，打不好不能逃避，盡快找出問題，調整好自己。」他透露，原本兩人已買好週六飛往澳洲的機票，沒預料到能進決賽，還緊急更改航班，但逐漸回溫的狀態，也為兩人增添信心。

李洋／王齊麟將在明天開打的超級500系列澳洲公開賽登場，首輪遭遇世界排名192的馬來西亞陳蔚強／阿茲林。

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