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明星賽》測速槍壞掉了? 宋晟睿飆155Km

2023/08/01 05:30

詹子賢球速最快僅投出142Km 。（記者廖耀東攝）

奪野手速球王寶座 創賽史紀錄

宋晟睿飆出生涯最快球速155Km ，奪下野手速球王寶座，也創賽史最快紀錄。 （記者廖耀東攝）

〔記者徐正揚／台中報導〕還沒比賽就被公認是冠軍不二人選的宋晟睿，昨在野手速球王飆出生涯最快球速155公里，創下這個項目開辦以來紀錄，他也對這個成績感到滿意，遞補參賽的詹子賢卻直呼，「太誇張，機器壞掉了啦！」

野手速球王共有6位球員參加，每人有3球的機會，宋晟睿一如賽前宣告第1球就要催到150公里，前2球都投出151公里，當全場驚呼連連之餘，第3球更飆出155公里，其他5人以去年冠軍林靖凱兩度投出147公里最快。

宋晟睿指出，很久沒有投球，賽前其實很緊張，看到第1球151公里才放心，最後1球想突破高中最快球速153公里，用九分力衝上155公里，手臂也沒有不舒服，下個目標想挑戰富藍戈中職紀錄161公里。

明星隊總教練林岳平球員時期曾以154、156公里兩度創下中職本土最快球速紀錄，看到宋晟睿才20歲就飆出155公里不禁大讚，「很兇喔，有殺氣！」得知宋晟睿表示目前仍會專注在野手，他笑說：「這個給王建民去傷腦筋。」

詹子賢曾於2018年兩度飆出147公里，今年卻只測得142公里，他覺得最快應有148公里，大概是測速槍在宋晟睿投完就壞掉了，「我本來就很期待他的表現，搞不好下次可以更快，但要先把手臂養好不要受傷。」

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